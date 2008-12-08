Поздняков про рекомендации WADA: «Санкции к ОКР – нелогичные и неадекватные»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) неоправданно ущемляют права .

«Санкции, которые рекомендовал принять исполкому WADA комитет по соответствию этой организации, являются нелогичными и неадекватными, опять же ввиду отсутствия обвинений в адрес ОКР.

Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее рекомендации напрямую ущемляют права ОКР.

Это касается, прежде всего, членов исполкома нашей организации, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России.

В исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта. И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA», – сказал Поздняков.

Кто решит судьбу нашего спорта 9 декабря? Как устроено голосование? И есть ли поддержка у России?

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