Поздняков про рекомендации WADA: «Санкции к ОКР – нелогичные и неадекватные»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) неоправданно ущемляют права ОКР.
«Санкции, которые рекомендовал принять исполкому WADA комитет по соответствию этой организации, являются нелогичными и неадекватными, опять же ввиду отсутствия обвинений в адрес ОКР.
Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее рекомендации напрямую ущемляют права ОКР.
Это касается, прежде всего, членов исполкома нашей организации, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России.
В исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта. И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA», – сказал Поздняков.
Кто решит судьбу нашего спорта 9 декабря? Как устроено голосование? И есть ли поддержка у России?
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