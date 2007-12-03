Зеппельт – о приглашении Позднякова на антидопинговый саммит МОК: «Еще одна попытка Баха поддержать интересы России?»

Журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт прокомментировал решение Международного олимпийского комитета ( ) провести внеочередной саммит 6-7 декабря.

На саммит приглашен президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Встреча пройдет накануне решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу статуса .

9 декабря в Лозанне WADA также рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию отстранить Россию от крупных стартов на 4 года.

«Незадолго до решения исполкома WADA по России Томас Бах (внезапно) созывает еще один так называемый олимпийский саммит. Повестка дня: «Борьба с допингом и защита чистых спортсменов». Босс ОКР Поздняков приглашен. Еще одна попытка Баха поддержать интересы России?» – написал Зеппельт.

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