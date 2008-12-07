Станислав Поздняков: «Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в составе команды ОКР»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что, независимо от решения исполкома по допинговому скандалу, российские спортсмены будут выступать на Олимпиадах под своим флагом.

Сегодня Подзняков принял участие в олимпийском саммите в швейцарской Лозанне.

«Я выступал с заявлением по этому вопросу после действующего президента WADA. Я акцентировал внимание на том, что при очевидном несовпадении позиций экспертов WADA и российских экспертов, безусловным фактом является то, что такие вопросы должны финально решаться в спортивном арбитраже. Это обычная юридическая практика, когда две стороны не могут договориться.

На что я обратил особое внимание – российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация.

Российские атлеты – самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить.

Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России.

Главной позицией для нас является уважение Олимпийской хартии как таковой, там четко прописаны условия использования национального флага, гимна и другой национальной символики. Мы будем верны постулатам Олимпийской хартии», – рассказал Поздняков.