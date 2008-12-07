Станислав Поздняков: «Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в составе команды ОКР»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что, независимо от решения исполкома WADA по допинговому скандалу, российские спортсмены будут выступать на Олимпиадах под своим флагом.

Сегодня Подзняков принял участие в олимпийском саммите в швейцарской Лозанне.

«Я выступал с заявлением по этому вопросу после действующего президента WADA. Я акцентировал внимание на том, что при очевидном несовпадении позиций экспертов WADA и российских экспертов, безусловным фактом является то, что такие вопросы должны финально решаться в спортивном арбитраже. Это обычная юридическая практика, когда две стороны не могут договориться.

На что я обратил особое внимание – российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация.

Российские атлеты – самые тестируемые в этой истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить.

Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России.

Главной позицией для нас является уважение Олимпийской хартии как таковой, там четко прописаны условия использования национального флага, гимна и другой национальной символики. Мы будем верны постулатам Олимпийской хартии», – рассказал Поздняков.

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