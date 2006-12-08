Владимир Аликин: «Малышко ничего не выиграет. 100%! Даже в тройке не будет»

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что олимпийский чемпион не должен был бежать эстафету на этапе Кубка мира в .

Россияне заняли 4-е место, Малышко, бежавший на втором этапе, зашел на штрафной круг.

«Про Малышко можно спросить: на каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от нее, но его не поставили. И что мы увидели?

У него какое-то лобби, раз он из Санкт-Петербурга? Я этого не понимаю.

Он заслужил поездку на Кубок мира. Я говорю про эстафету. Гараничев был выше Малышко, а его не поставили.

Может на отдельных стартах его прорвет, если он точно стрельнет. Но Малышко ничего не выиграет. 100 процентов! Даже в тройке не будет», – сказал Аликин.

В неудачной эстафете проще всего обвинить Малышко. Этот текст – в его защиту