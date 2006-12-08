Владимир Аликин: «Малышко ничего не выиграет. 100%! Даже в тройке не будет»

Теги Владимир Аликин Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Малышко Эстерсунд Биатлон

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что олимпийский чемпион Дмитрий Малышко не должен был бежать эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Россияне заняли 4-е место, Малышко, бежавший на втором этапе, зашел на штрафной круг.

«Про Малышко можно спросить: на каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от нее, но его не поставили. И что мы увидели? 

У него какое-то лобби, раз он из Санкт-Петербурга? Я этого не понимаю. 

Он заслужил поездку на Кубок мира. Я говорю про эстафету. Гараничев был выше Малышко, а его не поставили. 

Может на отдельных стартах его прорвет, если он точно стрельнет. Но Малышко ничего не выиграет. 100 процентов! Даже в тройке не будет», – сказал Аликин.

В неудачной эстафете проще всего обвинить Малышко. Этот текст – в его защиту

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья