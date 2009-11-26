AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

В распоряжение AP попал 89-страничный отчет комитета по соответствию WADA об изменениях базы данных московской лаборатории.

В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.

Были подделаны сообщения между Родченковым и другим бывшим сотрудником РУСАДА Тимофеем Соболевским.

Также Россия пыталась убрать подозрения с еще одного работника лаборатории – Евгения Кудрявцева. Он в настоящий момент является главным свидетелем со стороны России по допинговому делу и называет Родченкова лжецом.

Изменения в базе российские эксперты оправдали «системными сбоями и ежегодной чисткой места на оборудовании».

Сообщается, что Россия просмотрела более 11 тысяч изменений в базе только для того, чтобы найти и удалить 25 компрометирующих сообщений между сотрудниками.

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