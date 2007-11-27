Глава USADA: «Россия продолжает нарушать международные антидопинговые правила, и ей снова и снова это сходит с рук»

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года.

«Россия продолжает нарушать международные антидопинговые правила, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук.

WADA должно противостоять этому мошенническому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Меры, предложенные комитетом по соответствию, являются неадекватными, особенно учитывая, что обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством.

История научила нас реагировать на российский допинг, использованный в и Пхенчхане-2018, когда тайно управляемый процесс, позволяющий россиянам соревноваться, не сработал. Видимо, это подтолкнуло Россию к тому, чтобы просто уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены.

WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах, насколько это позволяют нынешние правила. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить ее поведение, защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, и будущие поколения российских атлетов», – сказал Тайгерт.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?