Павел Колобков: «К сожалению, WADA не услышало позицию наших экспертов»

Теги допинг WADA Павел Колобков московская антидопинговая лаборатория Биатлон

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не услышало позицию российских экспертов по изменениям в базе данных московской лаборатории.

Эксперты ответили на все вопросы WADA по базе.

«Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними. Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.

К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации», – рассказал Колобков.

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