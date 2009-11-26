Павел Колобков: «К сожалению, WADA не услышало позицию наших экспертов»

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не услышало позицию российских экспертов по изменениям в базе данных московской лаборатории.
Эксперты ответили на все вопросы WADA по базе.
«Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними. Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации», – рассказал Колобков.
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