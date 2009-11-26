Сергей Лавров: «Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) в отношении России.

«Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения – везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что не выгодно какой-то одной или нескольким западным странам.

Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене», – добавил он.

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?