Сергей Лавров: «Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой»

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. 

«Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения – везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что не выгодно какой-то одной или нескольким западным странам.

Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене», – добавил он.

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Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

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