Песков опроверг информацию о том, что главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента

Теги допинг Владимир Путин сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Дмитрий Песков Биатлон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что руководители российских спортивных организаций вызваны в администрацию главы государства для обсуждения вопросов возможных санкций со стороны WADA

«Нет. Это не так», – заявил Песков в ответ на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в администрации президента состоится круглый стол, на который вызваны руководители спортивных федераций.

Накануне стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях под национальным флагом и гимном на четыре года.

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

 

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