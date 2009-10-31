Шипулин – о сокращении финансирования Краснотурьинска: «Для меня нет разницы между теми, кто голосовал за меня, и теми, кто этого не сделал»

Олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова мэра Краснотурьинска Свердловской области Александра Устинова о том, что город потерял 300 млн рублей из-за слабой поддержки Шипулина на довыборах в Госдуму.

«Накануне мэр Краснотурьинска Александр Устинов очень эмоционально заявил, что город не получил достаточное, по его мнению, дополнительное финансирование, потому что жители Краснотурьинска не так активно голосовали за меня на довыборах в Государственную думу России.

Я бы хотел предложить Александру Юрьевичу организовать встречу, где мы бы обсудили возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города. Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей.



Хочу сказать, что я благодарен избирателям за каждый их голос, за доверие, которое они мне оказали. Для меня как депутата не было и не будет разницы между теми жителями моего округа, кто голосовал за меня, и теми, кто этого не сделал. Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор.

На следующей региональной неделе я и моя команда отправимся в Краснотурьинск, где я проведу прием избирателей. Приходите, будем разбираться с вашими вопросами, содействовать в разрешении проблем», – написал Шипулин.

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