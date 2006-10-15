Глава РУСАДА: «Мы никак не связаны с базой данных московской лаборатории. Спрашивайте у Колобкова про виновных»

Глава Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус прокомментировал информацию, опубликованную в The New York Times, о данных московской лаборатории.

– Последние обвинения, которые нам предъявили, связаны с манипуляциями с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Часть данных действительно была удалена.

– В статье написано, что причина манипуляций – защита спортсменов, занимающих сейчас должности в правительстве.

– Это уже доводы, можете в New York Times позвонить и уточнить. Просто давайте подумаем, для чего были проведены эти манипуляции. Они связаны с изменениями в базе данных. В базе данных что? Данные спортсменов. Значит, удалялась информация по спортсменам. Это логика, я могу такую же выстроить.

– Но делается акцент на том, что это не просто спортсмены, а спортсмены-чиновники.

– Написали что ли, что это я так сказал? Послушайте, это могли быть данные по тем спортсменам, которые находятся где угодно. Но если изменяют базы данных, то это должны быть не просто спортсмены, а спортсмены, которых хотят скрыть даже ценой судьбы будущих спортсменов. Откуда я могу знать, кто эти люди? Здесь можно говорить только о предположениях, но логика именно такова.

– Уже известны виновные в манипуляциях?

– Мы никак не связаны с базой данных. Спрашивайте у Колобкова (министр спорта РФ – Sports.ru) про виновных, – сказал Ганус.

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