Тихонов о спортсменах-депутатах: «Я бы никогда не пошел против народа и не проголосовал за пенсионную реформу»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал материал Sports.ru о спортсменах в Государственной Думе.

«С интересом посмотрел на эту таблицу олимпийцев в Госдуме и почитал комментарии на нескольких сайтах. Такие комментарии можно видеть только в адрес самых недостойных людей.

Это пишут те, кто постоянно пользуется Интернетом. Но я представляю, какие комментарии появились бы в их адрес от жителей погибших деревень, бывших работников закрытых фабрик, страдающих от стихийных бедствий и безразличия властей жителей Сибири и Дальнего Востока.

Когда-то депутатами избирали крестьян, шахтеров, представителей широкого круга профессий, но теперь о них не идет даже и речи.

Мнение нынешних спортсменов-депутатов меня даже не интересует. Я остался самим собой, чем горжусь. Я никогда не пошел бы против народа и не поддержал пенсионную реформу, за которую проголосовали все спортсмены, за исключением Валерия Газзаева.

У нас один вид спорта за другим теряет позиции на международной арене. Уже несколько лет дисквалифицирована федерация легкой атлетики, в неполноценном статусе находится биатлон, но входящие в правление депутаты-биатлонисты не могут ничего с этим сделать. Абсолютное бездействие.

Буду рад ошибиться, если избранный депутатом Антон Шипулин не растворится в этой серой массе так же, как Драчев с Чепиковым», – написал Тихонов.

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