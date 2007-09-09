Антон Шипулин: «Спортсменов в Госдуме около 3%. Не думаю, что это проблема»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин ответил на вопрос, не слишком ли много, на его взгляд, спортсменов в Госдуме.

Шипулин выиграл довыборы по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. После обработки 100% протоколов он набрал 41,59% голосов.

«Если брать в процентном соотношении, это около 3%. Я не думаю, что это проблема. Надеюсь, что с моей работой в ближайшее время многие избиратели изменят свое мнение о спортсменах в Госдуме», – сказал Шипулин.

Экс-биатлонист также объяснил, почему решил баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия».

«Не секрет, что я был доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Я считаю так: если действительно хочешь что-то изменить, надо идти от партии, у которой много единомышленников.

Я не разделяю хорошие и плохие партии: в каждой партии есть и хорошие, и плохие люди. Я никогда не отрицал, что поддерживаю нашего президента и правительство, и готов идти дальше», – заявил Шипулин.