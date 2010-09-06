Антон Шипулин: «В спорте привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен изменять принципам и в политике»

Российский биатлонист Антон Шипулин, который баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, рассказал, что ему удалось сделать за время предвыборной кампании.

«Всем привет! До выборов остается всего пара дней. Сегодня я хочу ответить всем тем, кто последние месяцы нещадно критиковал меня в социальных сетях. Всем тем, кто регулярно задается вопросом, что я такого сделал, чтобы за меня проголосовали.

Вот краткий перечень того, что мне удалось сделать:

Мне удалось договориться с министром здравоохранения по ФАПу (фельдшерско-акушерскому пункту – Sports.ru) для поселка Оверино к 2020-му году, по предоставлению машины скорой помощи класса «Б» для Таборов в ближайшее время и оборудованию для стоматологического кабинета в Таборах. Там же будет приобретено дополнительное оборудование для таборинской больницы, будет сделан ремонт кровли больницы и детской поликлиники в Тавде. Нижняя Тура – оборудование для больницы и ее ремонт, то же самое в Волчанске.



В Махнево принципиально решен вопрос строительства моста: он будет проектироваться в ближайшее время, затем начнется стройка. На этой неделе РЖД после моего обращения добавят дополнительный вагон к поезду Сосьва-Алапаевск-Екатеринбург.



Уже в этом году в Нижней Салде будет открыта лыжная база. В Верхней Салде в ближайшее время будут построены детская площадка и площадка для воркаута. Решен вопрос со строительством в Серове и Краснотурьинске освещенных лыжероллерных трасс.



Ко мне обратилось больше 50 жителей округа. Примерно половина их вопросов касается сферы ЖКХ. В большинстве случаев уже удалось людям помочь. Остальные обращения находятся в работе.



Это все – результат кропотливой работы. Это встречи с людьми, общение с местными и областными руководителями, министрами и губернатором. У меня за спиной более двухсот пятидесяти встреч, свыше 30 тысяч километров преодолено на машине во время кампании.



Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит.



За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике», – написал Шипулин.

Выборы пройдут 8 сентября.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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