Международный союз биатлонистов (IBU) не будет рассматривать вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России на конгрессе в октябре.

Исполком IBU рассмотрел доклады рабочих групп по восстановлению СБР и отметил прогресс в работе организации и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Однако IBU сообщил, что оценка выполнения 12 критериев для восстановления со стороны СБР еще не завершена, так что еще рано рассматривать вопрос о возвращении прав организации на внеочередном конгрессе, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.

Критерии для восстановления касаются финансов, антидопингового тестирования, образования и работы со спортсменами и тренерами.

Российская сторона обязана компенсировать IBU около 700 тысяч евро, которые международная организация потратила на расследования в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после выхода доклада Ричарда Макларена. На данный момент долг погашен не полностью.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.

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