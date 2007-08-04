Союз биатлонистов России выплатит IBU около 700 тысяч евро из-за допинговых скандалов

Союз биатлонистов России (СБР) выплатит Международному союзу биатлонистов ( ) около 700 тысяч евро (примерно 50 миллионов рублей) из-за допинговых скандалов.

IBU уже удержал 460 тысяч евро из суммы, которую должен был получить за сезон-2018/19 в качестве призовых. Сюда же вошли 30 тысяч евро, которые IBU должна была вернуть Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию за допинг.

Оставшиеся деньги организация должна выплатить до 9 октября, когда IBU будет рассматривать восстановление СБР.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых случаев с участием российских биатлонистов. Для восстановления российской стороне необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых Международным союзом биатлонистов (IBU).

Мятеж в биатлоне: команда спорит с боссами из-за денег, Логинова могут не заявить на сезон

Видели, кого пристроили в биатлон? Друзья Драчева (у них были мутные схемы с землей) и герой секс-скандала

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Биатлон без Губерниева»! Там фото, инсайды и классные истории🔥