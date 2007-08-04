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Союз биатлонистов России выплатит IBU около 700 тысяч евро из-за допинговых скандалов

Теги допинг СБР IBU Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) выплатит Международному союзу биатлонистов (IBU) около 700 тысяч евро (примерно 50 миллионов рублей) из-за допинговых скандалов.

IBU уже удержал 460 тысяч евро из суммы, которую СБР должен был получить за сезон-2018/19 в качестве призовых. Сюда же вошли 30 тысяч евро, которые IBU должна была вернуть Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию за допинг.

Оставшиеся деньги организация должна выплатить до 9 октября, когда IBU будет рассматривать восстановление СБР.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных допинговых случаев с участием российских биатлонистов. Для восстановления российской стороне необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых Международным союзом биатлонистов (IBU).

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