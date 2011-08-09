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Исполнительный директор СБР: «Логинов может бегать на Кубке мира без контракта. Но мы ему не должны ни экипировку, ни патроны, ни лыжи»

Теги сборная России СБР Александр Логинов Сергей Голиков Биатлон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о том, как будет выступать Александр Логинов, если не подпишет договор с организацией.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но – без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец.
 
В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить.
 
В теннисе у спортсменов – любых, великих и невеликих, – все за свой счет. Они нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты.

Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие. Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Все остальное – за свой счет. И это нормально», – сказал Голиков.

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