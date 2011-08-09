Исполнительный директор СБР: «Логинов может бегать на Кубке мира без контракта. Но мы ему не должны ни экипировку, ни патроны, ни лыжи»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал о том, как будет выступать , если не подпишет договор с организацией.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но – без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец.



В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить.



В теннисе у спортсменов – любых, великих и невеликих, – все за свой счет. Они нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты.

Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие. Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Все остальное – за свой счет. И это нормально», – сказал Голиков.

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