Шипулин – о ситуации с контрактами: «Руководство СБР просто запугивает парней. Это низко и отвратительно»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете выступил с заявлением в поддержку команды, которая противостоит руководству Союза биатлонистов России ( ) в теме с контрактами.

«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день ее только усугубляет. В том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ.

Сразу скажу, что в этой ситуации я полностью на стороне спортсменов и хочу их поддержать. На месте Логинова я бы этот вариант договора точно не подписал. Грубо говоря, он составлен так, как будто СБР хочет из спортсменов сделать своих рабов. Союз является общественной организацией, сотрудничество между которой и второй стороной должно быть взаимовыгодным. А этот вариант учитывает интересы только СБР. Они хотят контролировать даже переговоры биатлонистов с потенциальными спонсорами.

Руководство Союза просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь – не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются.

Кто является основным носителем рекламы? Спортсмены. Именно их в 95% случаев показывают по телевидению и приглашают на мероприятия. Именно из-за спортсменов спонсоры приходят в биатлон. Руководство СБР почему-то об этом забывает», – сказал Шипулин.

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