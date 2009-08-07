Исполнительный директор СБР Голиков обсудит тему контрактов с членами сборной России

7 или 8 августа исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обсудит тему контрактов с членами сборной России по биатлону.

Как стало известно .ru, Голиков прилетел на сбор команды в Сочи, где пробудет 2 дня.

До этого тему контрактов со спортсменами несколько раз обсуждали глава СБР Владимир Драчев и вице-президент организации Алексей Нуждов.

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