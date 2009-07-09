Экс-глава СБР Кравцов оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе

Александр Кравцов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), ныне являющийся директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ «ЦСП»), оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе.

В феврале 2019 года сообщалось о том, что в прокуратуру была подана жалоба из-за сомнительных контрактов ЦСП с фирмами, обеспечивающими закупку билетов на транспорт для российских спортсменов.

Федеральная антимонопольная служба России провела проверку и выявила нарушения в деятельности ЦСП.

Исходя из материалов проверки, ЦСП провел конкурс лишь с одним поставщиком услуг – московской компанией «Виза конкорд трэвел», которая специализируется на продаже авиабилетов и туров.

Сумма контракта составила 200 миллионов рублей.

Заместитель директора ФГБУ «ЦСП» Д. С. Столяров также оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе.

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