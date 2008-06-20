Тихонов был аналитиком ФГБУ «ЦСП» в 2017 году, когда Генпрокуратура нашла там нарушения. Он вступился за директора Кравцова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в 2017 году числился аналитиком комплексной научной группы Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ «ЦСП»).

Это подтверждается «Табелем учета использования рабочего времени в комплексной научной группе ФГБУ «ЦСП» за март 2017-го.

Директором ФГБУ «ЦСП» является экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Недавно стало известно, что Генпрокуратура РФ выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации. Нарушения связаны с 2016, 2017 и 2018 годами.

Сегодня Тихонов назвал информацию о расследовании прокуратуры «вбросом и бездоказательными утверждениями»., выступив в защиту Кравцова.

Кроме Тихонова, в структурном подразделении ЦСП «Комлексная научная группа» в марте 2017-го на ставке находились 279 аналитиков, среди которых были журналисты, спортивные чиновники и родственники директора Кравцова.