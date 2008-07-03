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Жалабер – о Мартене Фуркаде, критиковавшем его за допинг: «Смешно слышать, когда спортсмены, доминирующие в своем виде, открывают рты»

Теги велошоссе сборная Франции допинг Лоран Жалабер Мартен Фуркад Биатлон

Бывший французский гонщик Лоран Жалабер считает, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад не должен комментировать то, что происходит в велоспорте.

В 2014 году Фуркад-младший критически отнесся к работе Жалабера комментатором на телевидении. При перепроверке допинг-проб в 2013 году выяснилось, что на «Тур де Франс-1998» Жалабер принимал эритропоэтин.

«Мне смешно слышать, когда спортсмены, доминирующие в своем виде, открывают рты.

Когда я был в его возрасте, ребята у меня тоже ели с руки. У меня хорошее здоровье в 50 лет. Надеюсь, и у него все будет в порядке.

Я никого не подозреваю, но не понимаю, зачем что-то говорить. Он занимается биатлоном, пусть там и остается. Его не просят открывать рот насчет велогонок – спорта, о котором он ничего не знает», – сказал Жалабер в интервью «Pedal».

Мартен Фуркад: «Жалабер применял допинг, врал, а теперь ему позволили работать комментатором»

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