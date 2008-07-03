Жалабер – о Мартене Фуркаде, критиковавшем его за допинг: «Смешно слышать, когда спортсмены, доминирующие в своем виде, открывают рты»

Бывший французский гонщик Лоран Жалабер считает, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону не должен комментировать то, что происходит в велоспорте.

В 2014 году Фуркад-младший критически отнесся к работе Жалабера комментатором на телевидении. При перепроверке допинг-проб в 2013 году выяснилось, что на «Тур де Франс-1998» Жалабер принимал эритропоэтин.

«Мне смешно слышать, когда спортсмены, доминирующие в своем виде, открывают рты.

Когда я был в его возрасте, ребята у меня тоже ели с руки. У меня хорошее здоровье в 50 лет. Надеюсь, и у него все будет в порядке.

Я никого не подозреваю, но не понимаю, зачем что-то говорить. Он занимается биатлоном, пусть там и остается. Его не просят открывать рот насчет велогонок – спорта, о котором он ничего не знает», – сказал Жалабер в интервью «Pedal».

Мартен Фуркад: «Жалабер применял допинг, врал, а теперь ему позволили работать комментатором»