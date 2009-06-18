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Глава Чувашии о допинговом скандале: «Пока это фейковые новости, что-то надуманное»

Теги допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Биатлон

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал фейком новости о допинговом скандале в республике.

Вчера стало известно, что после расследования Российского антидопингового агентства в отношении 33 чувашских спортсменов из 10 видов спорта планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

«Пока это все как фейковые новости. Я никаких материалов не видел, по поводу того, что сегодня говорят, нужна комплексная оценка.

Спортсмены нашей республики допингом никогда не увлекались. Скорее всего, можно предполагать, что это что-то надуманное.

Но пока материалов не видел, ничего не могу сказать. Презумпция невиновности — конституционное право каждого человека», – рассказал Игнатьев.

Также чиновник отметил, что в Чувашии воспитывают достойных и ответственных спортсменов. Он призвал не критиковать легкоатлетов до тех пор, пока их вина не будет доказана.

«Легкая атлетика у нас — самый доступный вид спорта. Поэтому, наоборот, их надо морально и политически поддерживать.

Если мы будем постоянно их грязью поливать, у нас спортсменов все меньше будет», — сообщил Игнатьев.

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