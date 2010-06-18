Заместитель главы РУСАДА: «Спортсменам в Чувашии кололи раствор, который предназначен для лежачих больных»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства ( ) Маргарита Пахноцкая рассказала о подробностях допингового скандала в Чувашии.

Вчера стало известно, что в отношении 33 чувашских спортсменов из 10 видов спорта планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

— Речь о запрещенном объеме внутривенных инфузий, то есть пункте М2 Запрещенного списка?

— Да, речь идет о вливаниях более чем 100 миллилитров в течение 12-часового периода.

— Что вливали?

— Различные препараты, в том числе раствор аминокислот для парентерального питания «Аминоплазмаль». Строго говоря, «Аминоплазмаль» предназначен для лежачих больных, которые не могут самостоятельно питаться. Сложно объяснить необходимость его использования у спортсменов.

— Где это происходило?

— Место называется БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии. По сути, это спортивный диспансер. Медкабинет был на территории спортучилища.

В 2017-м у нас были письменные показания целого ряда людей. Но прокуратура Республики Чувашия повела себя… определенным образом, если отражать это максимально сухим определением. Затем мы обратились к Дмитрию Свищеву, поскольку он один из инициаторов появления двух «допинговых» статей в УК. Написали ему официальный запрос с просьбой в свою очередь направить в Чувашию уже запрос депутатский.

Ему ответили. Это была отписка: мол, в связи с отсутствием состава преступления дело прекращено. Говорилось, что человек во время семинара по изменениям в антидопинговом законодательстве находился в отпуске, и поэтому о них не знал.

Но человек этот много лет уже работает именно спортивным врачом. А они по закону обязаны проходить повышение квалификации раз в два года. И это касается не только врачей, но и тренеров. Так что если то дело 2017 года копнуть, там уже к целому кругу людей есть вопросы: как же так получилось, что они все не знали?

— Ту историю еще можно вернуть на дорасследование?

— По ней вышел срок давности. Ощущение, что тянули специально, – сказала Пахноцкая.