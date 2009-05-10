Тихонов – Шипулину: «Какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или нет»

Четырехкратный олимпийский чемпион считает, что чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин не должен идти в Госдуму.

«Антон, какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или не идти. Там уже много спортсменов сидит, но мы не видели ни одного ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту. Назовите хоть одно решение, которое повлияло бы на улучшение ситуации в спорте.

Антон говорит, что готов встать на колени, чтобы доказать, что идет в Госдуму с благими намерениями. Антон, если ты встанешь на колени, ты не поднимешься.

Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырех лет и ничегонеделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах.

Вот он говорит, что Кущенко лучший руководитель. Это просто смешно. Какие были при нем результаты? Я бы еще понял, если бы он поблагодарил Кравцова, который создал для него идеальные условия подготовки и позволил ездить по сборам и соревнованиям с двумя личными тренерами. А Кущенко готов идти куда угодно, где есть возможность заработать. Ему было глубоко плевать на биатлон.

Я приводил пример, когда увидел Кущенко в самолете в бизнес-классе (сам летел на обычном месте, имею возможность летать и бизнес-классом, но принципиально этого не делаю), я начал говорить ему о проблемах биатлона, на что он ответил: «Иваныч, хватит! Зачем тебе это надо? Мы сейчас с Серегой Ивановым в ВИПе под икорочку маханули водочки».

Вот в этом весь Кущенко и не надо рассказывать народу и нам, что это большой специалист. Это большой специалист лавировать между серьезными делами и всегда на полу», – написал Тихонов.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика