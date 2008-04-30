Представитель Васильевой: «Персонал СБР запутал Маргариту в вопросе дат получения «флажков» и содержимого писем от IBU»

Журналист Сергей Лисин рассказал о ходе дела российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая может быть дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в течение года.

В начале марта Васильева обратилась к Лисину с просьбой помочь в разбирательстве в качестве ее представителя.

«19 апреля нами была получена позиция по вопросу, косвенно подтверждающая факт семимесячной задержки со стороны международной федерации в отправке уведомления о записи ей второго «флажка». Косвенно - потому что даты отправки уведомлений о записи первого и третьего «флажков» в позиции указаны, а второго - нет.

Копии всех писем от IBU, посылаемых спортсменке, дублируются на ящик . 7 марта Васильева отправила в союз запрос на предоставление ей всех копий, чтобы проверить факт отсутствия уведомления о записи второго «флажка», однако ее письмо осталось без ответа.

По нашей версии произошло следующее: IBU записал этот «флажок» Васильевой 17 августа 2018 года, но никого об этом не оповестил. В систему АДАМС «флажок» был внесен 16 октября, однако в интерфейсе спортсмена данные о количестве «флажков» не показываются.

К сожалению, на ранней стадии дела Васильева была так или иначе введена в заблуждение персоналом СБР, который запутал ее в вопросе дат получения «флажков» и содержимого писем от IBU.

Находясь под огромным давлением и окончательно запутавшись в обстоятельствах дела, Васильева сделала пост в инстаграме (сейчас он удален), где рассказала об обстоятельствах получения «флажков», опять же, указав неверные даты. Все ее утверждения о том, что она не получала уведомления о записи второго «флажка», отметались персоналом СБР.

На момент предъявления обвинений в нарушении антидопинговых правил уведомление о записи второго «флажка» так и не было отправлено. IBU сделал это только 20 марта 2019 года, после того как мы 11 марта выслали запрос на пересмотр, обратив внимание на данное обстоятельство.

В настоящий момент мы ждем ответа и от администрации Gmail, где находится почтовый ящик Васильевой, о возможности предоставления справки о содержимом логов почтового сервера со списком писем с домена ibu.at, приходивших Маргарите.

Сейчас мной готовится позиция спортсменки по делу, которая должна быть отправлена в IBU до 3 мая», – написал Лисин.

Маргарита Васильева: «IBU сообщил о 2-м флажке спустя 7 месяцев. СБР может подтвердить, хотя 5 марта устранился из дела»

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