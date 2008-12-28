Дмитрий Песков: «Глава РУСАДА не совсем в курсе рабочего процесса между российской стороной и представителями WADA»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением гендиректора РУСАДА Юрия Гануса к Владимиру Путину.

«Безусловно, видели, внимательно ознакомились с этим обращением. Вместе с тем, в силу того процесса, который происходит, господин гендиректор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, он просто не знает деталей», – заявил Песков.

Накануне Ганус заявил, что российский спорт «висит на волоске» из-за затруднения доступа экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

17 декабря специалисты WADA начали работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов, но не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством

Если российская сторона до конца 2018 года не предоставит WADA доступ к базе, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия.

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