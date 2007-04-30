Касперович о словах Губерниева про Цветкова: «Максима может разозлить не то, что кто-то там написал, а то, что его не включили в состав сборной»

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал непопадание в состав сборной России на подготовку к новому сезону.

«Это решение тренеров сборной. Они работали с Цветковым до самого чемпионата мира, и на самом чемпионате он был. В этом году у Максима упали результаты, но я всегда говорил, что он – очень способный и талантливый спортсмен. Не просто так Цветков стал чемпионом мира в эстафете и среди юниоров, и среди взрослых, выигрывал этапы Кубка мира.

Я хорошо его знаю и, конечно, дал бы еще шанс готовиться с командой. Потому что он еще достаточно молодой и, думаю, до конца не раскрылся. Видимо, по каким-то критериям он не подошел.

У меня был предварительный разговор с Максимом, я предложил ему свою помощь, если понадобится. Тем более у нас очень интересная региональная команда. В ней сейчас будет готовиться Алексей Слепов. Если надо, пожалуйста – можешь подключаться. И в организационном плане поможем и в методической части подскажем.

Хотя у него и личный тренер достаточно известный и грамотный – . Плюс он сам уже достаточно опытный спортсмен. Конечно, если спортсмен обратится за помощью, я не откажусь, потому что мы вместе прошли большой спортивный путь.

– Дмитрий Губерниев, отвечая в Инстаграме на вопрос, почему Цветкова нет в сборной, ответил, что он слабак. Как вам кажется, подобные слова заденут Максима или как-то его подстегнут?



– И не заденут и не подстегнут. Максим знает, что делает. Я на сто процентов уверен, он уже приступил к подготовке. Его может разозлить не то, что там кто-то написал, а то, что его не включили в состав сборной. Вот это его очень сильно подстегнет.

Я уверен, что парень пробьется в сборную через этот тернистый путь. Сейчас ему нужно оттачивать все моменты: и технические, и тактические, а придется пахать, пахать и еще раз пахать, чтобы попасть и дальше показывать результаты», – рассказал Касперович.