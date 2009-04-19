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    Владимир Драчев: «Основная задача Максимова – усилить работу в мужской команде в стрелковом и техническом плане»

    Теги сборная России СБР Максим Максимов Владимир Драчев Р-Спорт Биатлон

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, чем будет заниматься в мужской команде Максим Максимов

    «На мой взгляд, прошедший сезон открыл некоторые недочеты в работе, которые нам надо устранить. И работа Максимова будет большим подспорьем и Анатолию Николаевичу Хованцеву, и Артему Истомину. Максимов может много привнести именно со своей позиции. Максимов – это усиление тренерской бригады.

    Мы еще в прошлом году с ним общались. Основная задача – усилить работу в мужской команде и в стрелковом плане, и в техническом плане. В том числе, по индивидуальной работе с каждым по технике бега. И, может быть, внести какие-то новшества в общую физическую подготовку.

    Максимов на своем опыте все это знает, потому что еще недавно был спортсменом очень высокого уровня. И поэтому мы решили именно его привлечь в мужскую команду», – сказал Драчев. 

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