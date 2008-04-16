Трехкратный призер чемпионатов мира Максим Максимов может войти в тренерский штаб мужской сборной России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).
Предполагается, что 39-летний Максимов будет отвечать за функциональную и стрелковую подготовку. Главным тренером и старшим тренером мужской команды останется Анатолий Хованцев, его помощник по минувшему сезону Артем Истомин сохранит свой пост.
Максимов – супруг олимпийской чемпионки Альбины Ахатовой. Ранее сообщалось, что СБР рассматривает ее кандидатуру в качестве тренера по стрельбе в женской команде.
Состав тренерского штаба сборной России на следующий сезон должен быть утвержден в четверг.