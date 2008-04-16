Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Максимов может войти в тренерский штаб мужской сборной России

    Теги сборная России сборная России жен СБР Альбина Ахатова Максим Максимов Анатолий Хованцев Союз биатлонистов Норвегии ТАСС Артем Истомин Биатлон

    Трехкратный призер чемпионатов мира Максим Максимов может войти в тренерский штаб мужской сборной России. 

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР). 

    Предполагается, что 39-летний Максимов будет отвечать за функциональную и стрелковую подготовку. Главным тренером и старшим тренером мужской команды останется Анатолий Хованцев, его помощник по минувшему сезону Артем Истомин сохранит свой пост.

    Максимов – супруг олимпийской чемпионки Альбины Ахатовой. Ранее сообщалось, что СБР рассматривает ее кандидатуру в качестве тренера по стрельбе в женской команде. 

    Состав тренерского штаба сборной России на следующий сезон должен быть утвержден в четверг.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться