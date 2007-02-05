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    Драчев – о ситуации с провозом винтовок через США: «Организаторы предложили нам ехать прямо в Канаду. Но обменять билеты мы не успевали»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, что команда не смогла поменять билеты в США, поэтому оружие на седьмой этап Кубка мира в канадском Кэнморе будет доставлено отдельно.

    «Все необходимые документы, связанные с провозом биатлонных винтовок на территорию США и Канады были оформлены и своевременно поданы организаторам североамериканских этапов.

    СБР также поставил хозяев организаторов в известность о маршруте следования команды на 7 этап Кубка мира. Этот маршрут  Москва – Лос-Анджелес – Калгари. 

    2 февраля, за сутки до вылета команды, организаторы уведомили нас, что не успевают оформить разрешение на провоз оружия в Канаду через территорию США и рекомендовали нам прибыть из Москвы прямо в Канаду. Обменять билеты мы не успевали, и потому было принято решение о том, что оружие будет доставлено в Кэнмор отдельно», – объяснил Драчев.

    Ожидается, что на первую официальную тренировку в Кэнморе российские биатлонисты выйдут уже с винтовками.

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