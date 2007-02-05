Драчев – о ситуации с провозом винтовок через США: «Организаторы предложили нам ехать прямо в Канаду. Но обменять билеты мы не успевали»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев объяснил, что команда не смогла поменять билеты в США, поэтому оружие на седьмой этап Кубка мира в канадском Кэнморе будет доставлено отдельно.

«Все необходимые документы, связанные с провозом биатлонных винтовок на территорию США и Канады были оформлены и своевременно поданы организаторам североамериканских этапов.

СБР также поставил хозяев организаторов в известность о маршруте следования команды на 7 этап Кубка мира. Этот маршрут Москва – Лос-Анджелес – Калгари.

2 февраля, за сутки до вылета команды, организаторы уведомили нас, что не успевают оформить разрешение на провоз оружия в Канаду через территорию США и рекомендовали нам прибыть из Москвы прямо в Канаду. Обменять билеты мы не успевали, и потому было принято решение о том, что оружие будет доставлено в Кэнмор отдельно», – объяснил Драчев.

Ожидается, что на первую официальную тренировку в Кэнморе российские биатлонисты выйдут уже с винтовками.

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