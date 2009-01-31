Виктория Сливко: «Большого желания выступать на Кубке мира у меня нет. Я понимаю, какие там скорости и соперничество»

Российская биатлонистка рассказала, почему не хочет в текущем сезоне выступать на этапах Кубка мира.

«Большого желания выступать на Кубке мира у меня нет. Я понимаю, какие там скорости, какое соперничество. Даже в нашей команде сложно задержаться на КМ, потому что там девочки непростые собрались, хорошего уровня. Сейчас они потренируются и пробегут чемпионат мира.

Все, что ни делается, все к лучшему. Думаю, этот год мне нужно закончить на Кубке IBU. Я иду первая в общем зачете с небольшим отрывом. Хочется закончить этот год и получить Глобус – малый или большой. Это будет бальзам на душу, и этот сезон можно будет записать в актив.

До Олимпиады еще три года. На следующий сезон можно потренироваться и попасть на Кубок мира. Думаю, все нормально и по плану», – сказала Сливко в интервью «Тюменской арене».

Сливко в прошлом сезоне заняла 75-е место в общем зачете Кубка мира. Лучший ее результат – 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В текущем сезоне россиянка лидирует в тотале Кубка IBU, опережая на 89 очков шведку Ингелу Андерссон.

Метод Сливко: начать в биатлоне так, чтобы всех выбесить