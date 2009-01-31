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    Виктория Сливко: «Большого желания выступать на Кубке мира у меня нет. Я понимаю, какие там скорости и соперничество»

    Теги Кубок мира сборная России жен Кубок IBU Виктория Сливко Биатлон

    Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, почему не хочет в текущем сезоне выступать на этапах Кубка мира. 

    «Большого желания выступать на Кубке мира у меня нет. Я понимаю, какие там скорости, какое соперничество. Даже в нашей команде сложно задержаться на КМ, потому что там девочки непростые собрались, хорошего уровня. Сейчас они потренируются и пробегут чемпионат мира. 

    Все, что ни делается, все к лучшему. Думаю, этот год мне нужно закончить на Кубке IBU. Я иду первая в общем зачете с небольшим отрывом. Хочется закончить этот год и получить Глобус – малый или большой. Это будет бальзам на душу, и этот сезон можно будет записать в актив. 

    До Олимпиады еще три года. На следующий сезон можно потренироваться и попасть на Кубок мира. Думаю, все нормально и по плану», – сказала Сливко в интервью «Тюменской арене». 

    Сливко в прошлом сезоне заняла 75-е место в общем зачете Кубка мира. Лучший ее результат – 27-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

    В текущем сезоне россиянка лидирует в тотале Кубка IBU, опережая на 89 очков шведку Ингелу Андерссон. 

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