Устюгов и Слепцова обратились в СК РФ с просьбой разрешить их представителям участвовать в осмотре LIMS

Российские биатлонисты и Светлана Слепцова обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить их представителям участвовать в осмотре экспертами Всемирного антидопингового агентства ( ) базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо биатлонистов в СК РФ.

Международный союз биатлонистов ( ) ведет в отношении Устюгова, Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова антидопинговое расследование.

«Несправедливые и необоснованные обвинения Международного союза биатлонистов в нарушении антидопинговых правил основаны исключительно на «доказательствах», полученных от г-на Родченкова, а, в частности, на некой копии системы LIMS из московской антидопинговой лаборатории, представленной «неизвестным лицом».

Мы знаем, что в настоящий момент достигнута договоренность о допуске экспертов WADA к материалам московской антидопинговой лаборатории. Считаем, что это единственный шанс добиться правды. Мы просим разрешить нашим представителям участвовать в осмотре данных электронных архивов московской антидопинговой лаборатории и предоставить им аутентичные копии данных LIMS в отношении наших про», – говорится в письме.