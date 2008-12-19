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    Устюгов и Слепцова обратились в СК РФ с просьбой разрешить их представителям участвовать в осмотре LIMS

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен допинг IBU WADA Евгений Устюгов Александр Печенкин Григорий Родченков ТАСС Биатлон

    Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова обратились в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить их представителям участвовать в осмотре экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). 

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо биатлонистов в СК РФ. 

    Международный союз биатлонистов (IBU) ведет в отношении Устюгова, Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова антидопинговое расследование.  

    «Несправедливые и необоснованные обвинения Международного союза биатлонистов в нарушении антидопинговых правил основаны исключительно на «доказательствах», полученных от г-на Родченкова, а, в частности, на некой копии системы LIMS из московской антидопинговой лаборатории, представленной «неизвестным лицом».

    Мы знаем, что в настоящий момент достигнута договоренность о допуске экспертов WADA к материалам московской антидопинговой лаборатории. Считаем, что это единственный шанс добиться правды. Мы просим разрешить нашим представителям участвовать в осмотре данных электронных архивов московской антидопинговой лаборатории и предоставить им аутентичные копии данных LIMS в отношении наших про», – говорится в письме. 

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