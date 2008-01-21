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    Пихлер поделился с IBU информацией о ложных свидетельствах Родченкова

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг WADA Вольфганг Пихлер Григорий Родченков ТАСС Биатлон

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию, свидетельствующую о том, что заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о допинге в российском спорте являются ложными. 

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пихлера. 

    «Я сделал это», – сказал Пихлер. 

    Руководствуясь свидетельствами Родченкова, полиция Австрии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы IBU Андерса Бессеберга, который подозревается в скрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. 

    В декабре прошлого года на этапе Кубка мира в Австрии в расположение российской команды прибыла австрийская полиция. Следователи сообщили россиянам, что в их отношении ведется расследование, связанное с возможным нарушением антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 в Хохфильцене. 

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