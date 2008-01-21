Пихлер поделился с IBU информацией о ложных свидетельствах Родченкова

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер передал в Международный союз биатлонистов (IBU) информацию, свидетельствующую о том, что заявления информатора Всемирного антидопингового агентства ( ) Григория Родченкова о допинге в российском спорте являются ложными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пихлера.

«Я сделал это», – сказал Пихлер.

Руководствуясь свидетельствами Родченкова, полиция Австрии возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы IBU Андерса Бессеберга, который подозревается в скрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

В декабре прошлого года на этапе Кубка мира в Австрии в расположение российской команды прибыла австрийская полиция. Следователи сообщили россиянам, что в их отношении ведется расследование, связанное с возможным нарушением антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 в Хохфильцене.

В биатлоне облава: к нашим пришла австрийская полиция, спрашивала про допинг