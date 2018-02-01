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    В этом сезоне Малышко попал в топ-40 в двух спринтерских гонках из шести

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Малышко Биатлон

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко финишировал 52-м в спринте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

    Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете допустил три промаха и отстал от победителя – норвежца Йоханнеса Бо – более чем на две минуты.

    В сезоне-2018/19 россиянин провел на Кубке мира шесть спринтерских гонок и лишь в двух попал в топ-40: Малышко был 14-м в Нове-Место и 15-м в Оберхофе. В остальных спринтах спортсмен не набирал очки (70-е место, 59, 50 и 52).

    Лучшим результатом для Малышко остается первый старт сезона – индивидуальная гонка в Поклюке, где он стал 12-м. В общем зачете россиянин идет 34-м, набрав 133 очка.

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