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    Поварницын и Латыпов выступят на этапе Кубка мира в Антхольце

    Теги Кубок мира сборная России Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Максим Цветков Семен Сучилов Ирина Старых Евгения Павлова Эдуард Латыпов Александр Поварницын Светлана Миронова Маргарита Васильева Матвей Елисеев Анастасия Морозова Биатлон

    Тренеры сборной России по биатлону назвал состав на шестой этап Кубка мира в Антхольце (Италия).

    Наиболее заметные изменения – в мужской команде. По итогам этапов Кубка мира в Рупольдинге и Кубка IBU в Арбере принято решение, что в расположение резервистов отправится Семен Сучилов, а Александр Поварницын и Эдуард Латыпов прибудут в Италию.

    Таким образом, мужская сборная соберется в Антхольце в следующем составе: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

    В женской команде изменений не произошло: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Евгения Павлова (запасная).

    Гонки шестого этапа Кубка мира пройдут с 24 по 27 января в Антхольце.

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