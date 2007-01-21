Поварницын и Латыпов выступят на этапе Кубка мира в Антхольце

Тренеры сборной России по биатлону назвал состав на шестой этап Кубка мира в Антхольце (Италия).

Наиболее заметные изменения – в мужской команде. По итогам этапов Кубка мира в Рупольдинге и Кубка IBU в Арбере принято решение, что в расположение резервистов отправится Семен Сучилов, а и Эдуард Латыпов прибудут в Италию.

Таким образом, мужская сборная соберется в Антхольце в следующем составе: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, , , Эдуард Латыпов и Максим Цветков (запасной).

В женской команде изменений не произошло: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, , Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, (запасная).

Гонки шестого этапа Кубка мира пройдут с 24 по 27 января в Антхольце.