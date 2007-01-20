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    Анатолий Хованцев: «Ребята бежали неплохо, если высчитывать круги. И Гараничев, и Логинов могли бороться»

    Теги Кубок мира сборная России Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Матвей Елисеев Биатлон

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление мужской команды в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев- 16-е место.

    «Особенности стрельбища здесь в том – оно находится внизу, приходится стрелять после спуска. Многие попадают в фазу, когда получается пульсация – не так просто стрелять. Мы рекомендовали ребятам разгоняться перед стрельбищем, но не получилось.

    У Логинова вся лежка ушла наверх, а стоя он поторопился, хотел компенсировать за счет быстрой стрельбы. Ребята бежали неплохо, если высчитывать круги. И Гараничев, и Логинов могли бороться.

    Этап не совсем сложился у нас. Были реальные шансы в спринте у Логинова – один промах. Эстафета мужская – то же самое, все решила стрельба, Малышко ушел на круг. В таких условиях это непозволительно.

    Сыграла психология: нужно было быстро стрелять, на этапе все старались это делать – что откладывало отпечаток на качество. Из позитива: скорость сохраняется, не совсем плохая. Саша Логинов остается в лидерах. Елисеев, Гараничев – мы надеемся на этих ребят. Малышко по добору не попал в масс-старт. Будем ждать Антхольца», – рассказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

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