Анатолий Хованцев: «Ребята бежали неплохо, если высчитывать круги. И Гараничев, и Логинов могли бороться»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление мужской команды в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев- 16-е место.

«Особенности стрельбища здесь в том – оно находится внизу, приходится стрелять после спуска. Многие попадают в фазу, когда получается пульсация – не так просто стрелять. Мы рекомендовали ребятам разгоняться перед стрельбищем, но не получилось.

У Логинова вся лежка ушла наверх, а стоя он поторопился, хотел компенсировать за счет быстрой стрельбы. Ребята бежали неплохо, если высчитывать круги. И Гараничев, и Логинов могли бороться.

Этап не совсем сложился у нас. Были реальные шансы в спринте у Логинова – один промах. Эстафета мужская – то же самое, все решила стрельба, Малышко ушел на круг. В таких условиях это непозволительно.

Сыграла психология: нужно было быстро стрелять, на этапе все старались это делать – что откладывало отпечаток на качество. Из позитива: скорость сохраняется, не совсем плохая. Саша Логинов остается в лидерах. Елисеев, Гараничев – мы надеемся на этих ребят. Малышко по добору не попал в масс-старт. Будем ждать Антхольца», – рассказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».