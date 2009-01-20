Дмитрий Губерниев: «Что же все молчали про Логинова год назад? Как только он начал отнимать у них призовые, все резко возбудились»

Российский комментатор поделился мнением о выступлении российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

На четвертом этапе КМ в Оберхофе россияне завоевали три золотые медали, в Рупольдинге команда осталась без наград.

– После успехов в Оберхофе спад в Рупольдинге был ожидаем?

– Наверное, да. Там было три золота и было совсем неприлично по отношению к соперникам продолжать выигрывать до такой степени. Но все идет в плановом режиме, в команде отличная атмосфера, замечательный настрой у президента СБР Владимира Драчева, тренеров.

Мы популяризируем биатлон. Рейтинги зашкаливают. Мои репортажи, как всегда, великолепны. Если оговорки, то на века. Продолжайте нас смотреть и по традиции слушайте меня. Критикуйте, пишите мощные комментарии.

– Насколько, по-вашему, критика выбивает из колеи ?

– Он живет в социуме. Естественно, это все не добавляет ему хорошего настроения. Но тут как – нужно правильно к этому относиться. Вот я читаю интернет, пишут, что Губерниев – плохой. Но я же знаю, что я – блистательный. И это придает мне сил. Любую критику нужно оборачивать в плюс. Мертвую собаку никто никогда не бьет. На нас обращают внимание, значит, мы есть.

Что же они все молчали про Логинова год назад? А как только Александр начал отнимать у них призовые деньги, все резко возбудились. Нет уж, ребятушки, извините. Молодец Драчев. Приехал, передал письмо. Ведь этический фактор – важная история. Есть антидопинговые законы. Логинов свое отбыл. Все! Какие там извинения, пресс-конференции? Хорош!

– Что думаете о словах , которая сказала, что многие иностранцы пользуются терапевтическими исключениями и извиняться перед ними не стоит?

– Значит, она что-то знает. Хочу пожелать Жене здоровья. И обратить внимание на спортивную медицину в стране. У нас по-прежнему масса проблем. Что касается ее слов, то я сейчас не могу опровергнуть или согласиться. Очень ей симпатизирую, а высказывать свое мнение – ее право. Мы в демократической Германии, – сказал Губерниев.