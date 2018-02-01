Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Малышко – о штрафном круге в эстафете: «Прощу прощения, что так безалаберно отнесся к стойке»

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Малышко Александр Логинов Матч ТВ Биатлон

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко извинился за то, что зашел на штрафной круг во время эстафеты в немецком Рупольдинге.

    «Прощу прощения, что так безалаберно отнесся к стойке. Хотел на этом выиграть. В этой скоростной гонке надо было работать более сдержанно.

    На трассе скорость была бешеная – не сумел переключиться на стрельбу», – сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Перед заключительной стрельбой сборная России, за которую на последнем этапе бежит Александр Логинов, идет на 7-м месте.

    Sports.ru ведет текстовую трансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться