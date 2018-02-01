Малышко – о штрафном круге в эстафете: «Прощу прощения, что так безалаберно отнесся к стойке»

Российский биатлонист извинился за то, что зашел на штрафной круг во время эстафеты в немецком Рупольдинге.

«Прощу прощения, что так безалаберно отнесся к стойке. Хотел на этом выиграть. В этой скоростной гонке надо было работать более сдержанно.

На трассе скорость была бешеная – не сумел переключиться на стрельбу», – сказал Малышко в эфире телеканала .

Перед заключительной стрельбой сборная России, за которую на последнем этапе бежит , идет на 7-м месте.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге