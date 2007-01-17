Екатерина Юрлова: «Если у Фуркада есть вопросы к Логинову, Саша готов на них ответить»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала критику иностранных биатлонистов в адрес из-за допинга.

«Мне кажется абсолютно правильной в этом отношении позиция самого Саши: он не видит никакого смысла отвечать или Себастьяну Самуэльссону через прессу или социальные медиа.

Он правильно сказал: если Фуркаду или кому-то еще это действительно нужно, мы можем решить этот вопрос в рамках того же .

Организовать пресс-конференцию, например, на которую он готов прийти с переводчиком и спросить напрямую у Фуркада, в чем тот видит проблему.

Если у Мартена есть к нему вопросы, Саша готов на них ответить. Но только в том случае, если эти вопросы будут заданы ему лично, глаза в глаза, а не донесены окольными путями, как это происходит сейчас.

Сейчас же Логинов просто не намерен никак ни на какие высказывания реагировать. Я считаю, что это правильно. Начинать заочную перепалку – это просто глупость какая-то. Тем более, когда на носу важные старты», – сказала Юрлова.

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать