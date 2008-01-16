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    Йеспер Нелин: «Буду уважать Логинова, если он извинится за прошлое»

    Теги Кубок мира сборная России допинг сборная Швеции Александр Логинов Йеспер Нелин Биатлон

    Шведский биатлонист Йеспер Нелин поделился мнением насчет допингового прошлого россиянина Александра Логинова.

    «Я не знаком с Логиновым лично, поэтому мне сложно говорить про него.

    Разумеется, я против допинга и не очень весело видеть, как парень, который был дисквалифицирован, сейчас выступает в Кубке мира. Но таковы правила, за это к нему сложно предъявлять претензии.

    Повторюсь, я не знаком с ним лично, может, Логинов изменился. Если он извинится за прошлое, я буду его уважать», – сказал Нелин.

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