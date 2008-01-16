Йеспер Нелин: «Буду уважать Логинова, если он извинится за прошлое»

Шведский биатлонист Йеспер Нелин поделился мнением насчет допингового прошлого россиянина .

«Я не знаком с Логиновым лично, поэтому мне сложно говорить про него.

Разумеется, я против допинга и не очень весело видеть, как парень, который был дисквалифицирован, сейчас выступает в Кубке мира. Но таковы правила, за это к нему сложно предъявлять претензии.

Повторюсь, я не знаком с ним лично, может, Логинов изменился. Если он извинится за прошлое, я буду его уважать», – сказал Нелин.

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