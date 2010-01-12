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    Вице-губернатор Свердловской области: «Если по опросам лучшие результаты будут у Шипулина, он станет кандидатом в Госдуму»

    Теги сборная России Антон Шипулин политика Биатлон

    Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подтвердил, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин может баллотироваться на довыборах в Госдуму.

    Ранее Znak сообщил, что биатлонист, завершивший карьеру в декабре прошлого года, намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области.

    «Мы изучим социологию, и на основании нее будем принимать решение о выдвижении кандидатов. Если по социологии лучшие результаты будут у Антона Шипулина, значит, кандидатом станет он», – сказал Бидонько.

    «Мы сегодня ищем достойные кандидатуры. И, разумеется, Антона Шипулина можно отнести к жителям области, которые могли бы очень достойно представлять регион на федеральном уровне», – цитирует 66.ru замгубернатора.

    «Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Бидонько в связи с его назначением заместителем губернатора Свердловской области. Образовалась вакансия, которую предстоит заполнить во время ЕДГ-2019. Бидонько был избран от Серовского 174-го округа - это север Свердловской области.

    Вероятным претендентом на победу в округе уже сейчас можно считать бывшего биатлониста Антона Шипулина, который недавно закончил спортивную карьеру», - написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

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