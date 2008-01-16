Комиссия по соответствию WADA не даст рекомендации по РУСАДА до тех пор, пока эксперты не закончат работу в Москве

Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не даст рекомендации по до тех пор, пока эксперты агентства не закончат работу в Москве.

«Комиссия не будет отправлять свой отчет и рекомендации исполкому WADA, пока команда экспертов не покинет Россию.

Они сами сказали, что не хотят ничего отправлять, пока не будет сообщения об успешном окончании миссии в Москве.

Это сделано не только в целях безопасности, но и чтобы убедиться, что Россия никак не вмешается в работу экспертов. Но сейчас я могу сказать, что у экспертов все идет хорошо и правильном направлении», – рассказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Комиссия по соответствию уже подготовила свой отчет исполкому WADA, который будет рассмотрен 22 января. Сообщается, что члены комиссии перепишут свой отчет в любое время, если эксперты закончат свою работу в Москве до этой даты.

«Комиссия хочет, чтобы отчет был актуальным, так что она используют любую новую информацию для его завершения. Но у них на это много времени не уйдет. Может быть, решение по РУСАДА будет отложено на день, но это слишком принципиально», – отметил Ниггли.