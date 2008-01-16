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    Комиссия по соответствию WADA не даст рекомендации по РУСАДА до тех пор, пока эксперты не закончат работу в Москве

    Теги допинг WADA РУСАДА Оливье Ниггли московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не даст рекомендации по РУСАДА до тех пор, пока эксперты агентства не закончат работу в Москве.

    «Комиссия не будет отправлять свой отчет и рекомендации исполкому WADA, пока команда экспертов не покинет Россию.

    Они сами сказали, что не хотят ничего отправлять, пока не будет сообщения об успешном окончании миссии в Москве.

    Это сделано не только в целях безопасности, но и чтобы убедиться, что Россия никак не вмешается в работу экспертов. Но сейчас я могу сказать, что у экспертов все идет хорошо и правильном направлении», – рассказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

    Комиссия по соответствию уже подготовила свой отчет исполкому WADA, который будет рассмотрен 22 января. Сообщается, что члены комиссии перепишут свой отчет в любое время, если эксперты закончат свою работу в Москве до этой даты.

    «Комиссия хочет, чтобы отчет был актуальным, так что она используют любую новую информацию для его завершения. Но у них на это много времени не уйдет. Может быть, решение по РУСАДА будет отложено на день, но это слишком принципиально», – отметил Ниггли.

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