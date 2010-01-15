Игорь Левитин: «Россия выполнила все условия WADA. Ждем предстоящего решения по РУСАДА с оптимизмом»

Заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что российская сторона выполнила все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Россия выполнила все обязательства, выполнила все те условия, которые были обозначены WADA.

Нас просили обеспечить доступ к московской антидопинговой лаборатории для экспертов WADA, и мы это сделали. Они получили все, что хотели, получили полный доступ», – сказал Левитин.

«Ждем предстоящего решения по РУСАДА с оптимизмом, не вижу причин не делать этого. Ждем вердикта комитета по соответствию и последующего решения исполкома WADA», – цитирует Левитина «Р-Спорт».