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    WADA: «Работа в московской лаборатории требует больше времени, чем предполагалось, но проблем нет»

    Теги допинг WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты организации не испытывают каких-то проблем или трудностей при работе в московской лаборатории.

    Эксперты работают над получением базы данных лаборатории.

    «Работа еще идет. Когда группа экспертов в составе трех человек прибыла в Россию для получения данных из московской лаборатории, продолжительность миссии не была ограничена.

    Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, но группа не сталкивается с какими-либо конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», – сообщили в WADA.

    WADA примет решение по статусу РУСАДА 22 января вне зависимости от того, будет ли к тому времени завершена работа экспертов в лаборатории.

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