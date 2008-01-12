Уле Эйнар Бьорндален: «Для меня непостижимо, почему WADA не ведет себя агрессивнее и не применяет более жесткие меры к России»

Восьмикратный олимпийский чемпион поделился мнением, какими методами должна проводиться борьба с допингом.

Бывший биатлонист поддержал инициативу норвежской команды Team Mesterbakeren, которая из-за отстранения РУСАДА отказалась посылать в Красноярск на Универсиаду-2019 члена своей команды Фредрика Рорвика, однако высказал сомнения по поводу ее эффективности.

«Это впечатляюще. Очень четкая и ясная философия, которой они придерживаются внутри команды и за ее пределами. Но самое главное – пытаться оказать воздействие там, где на самом деле реально что-то изменить. Если одна нация или два биатлониста откажутся ехать в Россию, то это вообще ничему не поможет. Нужно менять отношение, культуру, вводить наказания…

Я был членом комитета спортсменов почти 20 лет, и мы очень плотно работали над тем, чтобы изо всех сил подталкивать к действиям Международный союз биатлонистов. Однажды в Антерсельве все чуть не пошло наперекосяк. Тогда мы сидели до двух часов ночи и поднялись в шесть утра. Если бы мы этого не сделали, то не так много спортсменов вышло бы на старт.

В тот раз мы сумели изменить правила за одну ночь. Тогда именно спортсмены стояли плечом к плечу и добивались этого. Мы очень горды тем, что у нас получилось.

– Стоило ли сборной Норвегии поступить так же, как Team Mesterbakeren и бойкотировать Россию?

– В этом я не уверен. Это не было актуально во время моего пребывания в сборной. Вопрос был поднят, но мы чувствовали, что политика не должна вмешиваться в элитный спорт. У нас есть , МОК, WADA. Это им следует действовать четче, а спортсмены не должны возглавлять антидопинговую работу.

Все едины в одном: мы против допинга. Но будни атлетов довольно загружены. Они постоянно должны быть на 100% сосредоточены на спорте. Никто не хочет соревноваться с мошенниками. Однако правила должны быть ужесточены, потому что слишком просто вернуться после того, как тебя поймали на допинге.

Участие во всем этом отнимает много сил. Я сам был активен, и мне дорого это обходилось. Мы не раз засиживались допоздна на встречах перед гонками Кубка мира, ведя дискуссии в поисках решений.

У Себастьяна Самуэльссона очень четкая позиция, ему приходится тратить на это много времени. Для него это важно, и я считаю прекрасным, что он поднимается и заявляет, что не хочет ехать в Россию и соревноваться там. Это его мнение и его способ влиять на события. Но есть и другие методы для борьбы с допингом. Это цель для всех спортсменов», – сказал Бьорндален.

Прославленный биатлонист также выразил недоумение по поводу нерешительности WADA в вопросе получения данных из Московской антидопинговой лаборатории.

«У WADA было много возможностей приехать в Россию в целях проверки , но им отказали. Сейчас они снова там, но со времени Сочи-2014 прошли годы. Такая политика выглядит безнадежной, я так считаю. И для меня непостижимо, почему WADA не ведет себя более агрессивно и не применяет более жесткие меры», – отметил Бьорндален.