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    Уле Эйнар Бьорндален: «Для меня непостижимо, почему WADA не ведет себя агрессивнее и не применяет более жесткие меры к России»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии допинг сборная Швеции МОК IBU WADA РУСАДА Фредрик Рорвик Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением, какими методами должна проводиться борьба с допингом.

    Бывший биатлонист поддержал инициативу норвежской команды Team Mesterbakeren, которая из-за отстранения РУСАДА отказалась посылать в Красноярск на Универсиаду-2019 члена своей команды Фредрика Рорвика, однако высказал сомнения по поводу ее эффективности.

    «Это впечатляюще. Очень четкая и ясная философия, которой они придерживаются внутри команды и за ее пределами. Но самое главное – пытаться оказать воздействие там, где на самом деле реально что-то изменить. Если одна нация или два биатлониста откажутся ехать в Россию, то это вообще ничему не поможет. Нужно менять отношение, культуру, вводить наказания…

    Я был членом комитета спортсменов почти 20 лет, и мы очень плотно работали над тем, чтобы изо всех сил подталкивать к действиям Международный союз биатлонистов. Однажды в Антерсельве все чуть не пошло наперекосяк. Тогда мы сидели до двух часов ночи и поднялись в шесть утра. Если бы мы этого не сделали, то не так много спортсменов вышло бы на старт.

    В тот раз мы сумели изменить правила за одну ночь. Тогда именно спортсмены стояли плечом к плечу и добивались этого. Мы очень горды тем, что у нас получилось.

    – Стоило ли сборной Норвегии поступить так же, как Team Mesterbakeren и бойкотировать Россию?

    – В этом я не уверен. Это не было актуально во время моего пребывания в сборной. Вопрос был поднят, но мы чувствовали, что политика не должна вмешиваться в элитный спорт. У нас есть IBU, МОК, WADA. Это им следует действовать четче, а спортсмены не должны возглавлять антидопинговую работу.

    Все едины в одном: мы против допинга. Но будни атлетов довольно загружены. Они постоянно должны быть на 100% сосредоточены на спорте. Никто не хочет соревноваться с мошенниками. Однако правила должны быть ужесточены, потому что слишком просто вернуться после того, как тебя поймали на допинге.

    Участие во всем этом отнимает много сил. Я сам был активен, и мне дорого это обходилось. Мы не раз засиживались допоздна на встречах перед гонками Кубка мира, ведя дискуссии в поисках решений.

    У Себастьяна Самуэльссона очень четкая позиция, ему приходится тратить на это много времени. Для него это важно, и я считаю прекрасным, что он поднимается и заявляет, что не хочет ехать в Россию и соревноваться там. Это его мнение и его способ влиять на события. Но есть и другие методы для борьбы с допингом. Это цель для всех спортсменов», – сказал Бьорндален.

    Прославленный биатлонист также выразил недоумение по поводу нерешительности WADA в вопросе получения данных из Московской антидопинговой лаборатории.

    «У WADA было много возможностей приехать в Россию в целях проверки РУСАДА, но им отказали. Сейчас они снова там, но со времени Сочи-2014 прошли годы. Такая политика выглядит безнадежной, я так считаю. И для меня непостижимо, почему WADA не ведет себя более агрессивно и не применяет более жесткие меры», – отметил Бьорндален.

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