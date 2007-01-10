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    Анфиса Резцова: «Думаю, Шипулин пойдет в политику. У нас все великие спортсмены так делают»

    Теги сборная России Анфиса Резцова Антон Шипулин политика Биатлон

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением насчет будущего чемпиона Сочи-2014 Антона Шипулина, завершившего карьеру в прошлом году.

    «Полагаю, что он пойдет в политику. Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее. 

    Вы видите у Шипулина способности к политике?

    – Нет. Но думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры. Но, как правило, они идут в политику. 

    Меня удивило, что он так поздно объявил о завершении карьеры. Хотя закончил еще полгода назад. Мне так кажется. Наверное, кто-то ему подсказал: «Давай не сегодня, а чуть позже», – сказала Резцова.

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