Анфиса Резцова: «Думаю, Шипулин пойдет в политику. У нас все великие спортсмены так делают»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением насчет будущего чемпиона Сочи-2014 Антона Шипулина, завершившего карьеру в прошлом году.

«Полагаю, что он пойдет в политику. Как правило, у нас все великие спортсмены идут в политику. В Госдуму и так далее.

– Вы видите у Шипулина способности к политике?

– Нет. Но думаю, что ему сделают такое предложение. Хотя мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры. Но, как правило, они идут в политику.

Меня удивило, что он так поздно объявил о завершении карьеры. Хотя закончил еще полгода назад. Мне так кажется. Наверное, кто-то ему подсказал: «Давай не сегодня, а чуть позже», – сказала Резцова.

«Для меня и сестры спорт никогда не был на первом месте». Шипулин ушел из биатлона

Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это