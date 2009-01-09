Глава РУСАДА: «Работа группы экспертов WADA в Москве должна завершиться 11 января»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус рассказал о новом визите экспертов WADA в московскую лабораторию.

«Это последний визит WADA, и он должен завершиться успешно. Иначе других визитов не будет. Ставка огромна – весь российский спорт. Ранее нам дали обусловленное соответствие – поверили без выполнения требований. Последствия невыполнения требований подпадают под статью 11 и приложение Б Международного стандарта по соответствию всемирного антидопингового кодекса.

– Эксперты WADA приступят к работе завтра. Известна ли дата окончания визита?

– Финальная точка – 11 января 2019 года и начало работы Комитета WADA по соответствию, которая начнется 14 января. В течение двух дней будет рассматриваться вопрос соответствия РУСАДА. Естественно, что материалы должны поступить заблаговременно, поэтому работа группы в Москве должна завершиться 11 января», – сказал Ганус.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним