Самуэльссон рассказал о пропуске допинг-теста

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сообщил, что пропустил один допинг-тест некоторое время назад.

Спортсмен может пропустить до двух тестов за один календарный год. После третьего пропуска последует отстранение и дисквалификация.

«Это было во время тренировочного сбора. Я знал, что допинг-офицеры обычно приходят вечером, чтобы не прерывать наши тренировки. Но в тот раз мне нужно было срочно кое-куда уехать из лагеря. И именно в этот вечер пришли допинг-офицеры.

Вышло неловко, конечно. Особенно учитывая тот факт, что я очень много критиковал допингистов. Очевидно, все это не очень здорово. Такого не должно было произойти, но иногда подобные вещи случаются. Уже через несколько дней меня все-таки протестировали, так что система работает. Но в той ситуации я допустил ошибку», – рассказал Самуэльссон.

Швед Самуэльссон ненавидит наш биатлон. Все из-за допинга