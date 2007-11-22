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    Самуэльссон рассказал о пропуске допинг-теста

    Теги допинг сборная Швеции Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сообщил, что пропустил один допинг-тест некоторое время назад.

    Спортсмен может пропустить до двух тестов за один календарный год. После третьего пропуска последует отстранение и дисквалификация.

    «Это было во время тренировочного сбора. Я знал, что допинг-офицеры обычно приходят вечером, чтобы не прерывать наши тренировки. Но в тот раз мне нужно было срочно кое-куда уехать из лагеря. И именно в этот вечер пришли допинг-офицеры.

    Вышло неловко, конечно. Особенно учитывая тот факт, что я очень много критиковал допингистов. Очевидно, все это не очень здорово. Такого не должно было произойти, но иногда подобные вещи случаются. Уже через несколько дней меня все-таки протестировали, так что система работает. Но в той ситуации я допустил ошибку», – рассказал Самуэльссон.

    Швед Самуэльссон ненавидит наш биатлон. Все из-за допинга

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