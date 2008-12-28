Дочь Хованцева – Драчеву: «Владимир Петрович, большая просьба, передайте главному тренеру, что пора бы уже позвонить дочери»

Мария Калмык, дочь главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, обратилась к главе Союза биатлонистов России ( ) Владимиру Драчеву с просьбой о том, чтобы ее отец как можно скорей вышел с ней на связь.

«Владимир Петрович, большая просьба, передайте главному тренеру, что пора бы уже позвонить дочери, 50 звонков в день уже 5 дней, все в никуда, вы у него телефон, что ли, там отобрали, чтобы не отвлекался от процесса? 😂» – написала Калмык.

«Я уже улетел, но могу дать телефон для связи. Но, думаю, он у вас есть», – ответил Драчев.

Хованцев сейчас находится в Ижевске, где проходит турнир «Ижевская винтовка».