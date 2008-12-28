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    Дочь Хованцева – Драчеву: «Владимир Петрович, большая просьба, передайте главному тренеру, что пора бы уже позвонить дочери»

    Теги СБР Анатолий Хованцев Владимир Драчев Биатлон

    Мария Калмык, дочь главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, обратилась к главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву с просьбой о том, чтобы ее отец как можно скорей вышел с ней на связь. 

    «Владимир Петрович, большая просьба, передайте главному тренеру, что пора бы уже позвонить дочери, 50 звонков в день уже 5 дней, все в никуда, вы у него телефон, что ли, там отобрали, чтобы не отвлекался от процесса? 😂» – написала Калмык. 

    «Я уже улетел, но могу дать телефон для связи. Но, думаю, он у вас есть», – ответил Драчев. 

    Хованцев сейчас находится в Ижевске, где проходит турнир «Ижевская винтовка». 

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